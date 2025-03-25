Полина, возлюбленная голкипера Зари Дмитрия Мацапуры, рассказала об их отношениях в условиях войны.

– Как вы решили начать жить вместе? Это было спонтанно, или долго обсуждали?

– Это было ни спонтанно, ни заранее спланировано. Мы начали жить вместе во время зимнего отпуска 2021/22, но уже 24 февраля все резко изменилось – война разрушила наши планы. Сначала я оставалась в оккупированном городе, и только через месяц смогла уехать. С тех пор мы больше не расставались – всегда вместе.

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– Как это изменило ваши отношения?

– Пожалуй, именно это и ускорило признание – оно состоялось 31 марта. Война дала нам четкое понимание: важные вещи нельзя откладывать на потом.

– Сколько вы уже вместе?

– Почти 4 года, 15 апреля будем праздновать третью годовщину свадьбы, – сказала Полина в интервью YeSport.

К слову, Дмитрий выступает за Зарю с июля 2021 года. В этом сезоне голкипер не провел ни одного матча в составе команды. Контракт действует до лета этого года.

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