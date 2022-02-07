"Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за Александрию. Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам. Немного позже будет уже какая-то ясность. Представители Десны говорили, что я незаконно покинул клуб, но все решилось в мою пользу. Значит я был прав.

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Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков она доходила до пяти. Знаю, что зарплату за месяц выплатили совсем недавно. Больше мне ничего не известно. Я ничего не получил", – сказал Калитвинцев для ТК Футбол.

Ранее Десна подала ноту протеста на переход Калитвинцева, требуя компенсацию за трансфер футболиста, у которого действовал контракт с черниговцами. Напомним, по регламенту ФИФА задолженность по заработной плате позволяет футболисту покинуть клуб.

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