Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет своей команды из Кубка страны от представителя второй Бундеслиги.

"Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, хотели повторить требл. Все решили детали, но команда показала боевой дух. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.

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Нужно поздравить Хольштайн, матч получился по-настоящему кубковым, они играли с запредельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее действовать в обороне. Соперник хорошо защищался, а их вратарь выдал замечательную игру. В серии пенальти такое бывает, так что Року я вовсе не обвиняю", – цитирует Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, в матче 2-го раунда Кубка Германии мюнхенцы пропустили на последней минуте второго тайма основного времени и позволили Хольштайну перевести игру в овертайм. В серии пенальти сильнее оказались представители второй Бундеслиги (6:5) – решающим выстрелом Баварию подвел испанский полузащитник Марк Рока.

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