"Вильярреал проводит очень хороший отрезок сезона, как и Ювентус. У них техничная команда с отличным тренером. Это будет тактический матч – мы должны быть внимательны к деталям и запастись терпением. Нужно будет собраться и соблюсти правильный баланс в игре.

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Матч будет тяжелым, ведь соперник достаточно сильный. Если мы сыграем как настоящая команда, то вряд ли проиграем. Сейчас шансы на выход в четвертьфинал равны. Завтра все решат детали.

Бонуччи будет в заявке. Мората и Влахович, безусловно, составят дуэт форвардов. У меня еще есть сомнения, кого поставить в полузащите – нужно все оценить", – цитирует Аллегри официальный сайт Ювентуса.

Матч Вильярреал – Ювентус будет сыгран 22 февраля. Начало – в 22:00.

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