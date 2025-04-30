"Мы очень много вложили в эту игру. Это правда, что первые 10-15 минут нам было тяжело – не могли навязать свою игру и вернуть контроль. Мы плохо возвращали себе мяч в нужных зонах, это создавало проблемы.

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Кроме гола – а это был индивидуальный момент – больше ничего не произошло. На этом уровне именно такие моменты и решают. Затем, я считаю, команда играла все лучше и лучше. Жаль, что не смогли хотя бы сравнять счет.

Мы на половине пути, поэтому мое послание такое же, как перед матчем с Реалом дома (победа 3:0). Мы едем в Париж, чтобы выиграть – и мы абсолютно способны на это. Я видел две очень сильные команды, где все решали малейшие нюансы. Они были эффективны перед воротами, а их вратарь действительно повлиял на игру.

У матча были свои фазы. Они забили после классной комбинации – на таком уровне все решают мелочи, и завершение было невероятное. У нас была одна проблема, которую мы исправили после 15-20 минут. После этого мы контролировали игру до конца, и все изменилось.

Если ты хочешь попасть в финал Лиги чемпионов, нужно сделать что-то особенное. Нам придется сделать это в Париже, чтобы там оказаться", – цитирует Артету официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч состоится 7 мая.

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