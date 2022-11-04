Главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался, как ему бывает тяжело доносить новости о непопадании в стартовый состав "сине-желтых".

"Это очень тяжело. Провожу беседы, ведь это ведущие игроки своих клубов. Когда кого-то не ставишь, нужно вызвать, поговорить, чтобы игрок не обиделся. Все ребята зажиточные, скажем так, трудно выбрать 11 и никого не обидеть.

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Обижаются, обижаются. Но нужно разговаривать с ребятами. Я это делаю", – поделился Петраков на YouTube-канале Fantastic Football.

К слову, под руководством Петракова сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2022, уступив в решающем матче Уэльсу. К тому же "сине-желтые" заняли второе место в группе Лиги наций в дивизионе B.

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