Дьёкереш отказался тренироваться со Спортингом, тем самым нарушив условия контракта. В интервью Lusa Фредерику Варандаш подтвердил, что швед уже находится под дисциплинарным взысканием.

Спортинг планирует оштрафовать Дьокереша

"Мы спокойны. Все решится закрытием рынка, большим штрафом и извинениями перед партнерами по команде. Если они [Арсенал] не хотят платить справедливую рыночную стоимость за Виктора, нас это вполне устраивает на ближайшие три года.

Если гении, которые придумали эту стратегию, думают, что это оказывает на меня давление, чтобы облегчить уход, они не только абсолютно неправы, но и еще больше усложняют уход игрока. Никто не может быть выше интересов клуба, кем бы они ни были", – заявил Варандаш.

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