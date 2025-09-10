"Футбол 24" поговорив зі знаменитим тренером про невдачу збірної України в Азербайджані (1:1) та її перспективи у відбірному турнірі чемпіонату світу-2026.

У двох вересневих відбірних матчах чемпіонату світу-2026 збірна України набрала одне очко. Катастрофи не трапилося, адже за перше місце в групі й пряму путівку ми з французами навряд чи б змогли конкурувати, а для виходу до плей-офф з другого місця команді Сергія Реброва, як і раніше, треба брати щонайменше чотири очки в матчах з Ісландією.

Нічия зі збірною Азербайджану в Баку (1:1), звичайно, зіпсувала настрій. Гру, коли суперники за два тайми лише кілька разів добігли до нашого штрафного, безперечно, треба було забирати. Чому не вдалося перемогти, які турнірні перспективи вимальовуються для збірної України і чи треба йти на повідку критиків та змінити тренера, Футбол 24 розпитав В’ячеслава Грозного.

– В’ячеславе Вікторовичу, що трапилося зі збірною України на старті відбору?

– Прагнули позитивно зіграти з однією із найкращих команд світу Францією й взяти три очки з Азербайджаном, але маємо в доробку одну нічию. Зараз уболівальниками, журналістами, спеціалістами керують негативні емоції. Ніхто не припускав втрату очок у Баку. Бо збірна поставила себе в ситуацію, коли в жовтневому циклі бажано брати максимум очок. Десятого граємо в Ісландії, тринадцятого приймаємо Азербайджан.

Я працював у студії під час матчу. Знаю думку арбітра ФІФА Мирослава Ступара. Сам, як тренер, можу сказати, що за фол проти Ваната треба було призначати пенальті.

– Там спочатку був легкий удар у щелепу, а потім нападника смикнули за плече.

– Порушення правил підтвердили й інші арбітри. Якби арбітр не скасував своє рішення, ми б забили ще кілька м’ячів і завершували матч із зовсім іншим настроєм. Результат уже не зміниш, можна що хочеш казати, ображати кого хочеш, але потрібно дивитися, що далі. А далі Ісландія, до якої досить серйозно потрібно готуватись.

– За місяць наш склад може серйозно поповнитися.

– Справа не в тому, що не грав Миколенко, Циганков. Був Зубков, Зінченко. У нас в команді футболісти зі сильних європейських клубів. Зараз ще Ванат перейшов у Жирону, Судаков у Бенфіку. А в Азербайджану лише Емрелі з німецького Кайзерслаутерна. Тим не менше, завдяки налаштуванню, емоційному підйому, господарі змогли врятувати гру.

– Сергій Ребров сказав, що азербайджанці провели матч по-іншому, не так, як проти Ісландії, коли поступилися 0:5.

– Зміна тренера впливає лише на психологію. Фернанду Сантуш, якого звільнили напередодні гри, видатний тренер. Вигравав чемпіонат Європи, Лігу націй з Португалією, встановив рекорд у 17 матчів без поразок з Грецією, працював із Порту, Бенфікою. Якби, як раніше, Азербайджан натуралізовував футболістів, то за португальського тренера результат, напевно, був би інший.

Він – шикарний тренер, але для реалізації ідей і вимог потрібні відповідні виконавці. В Азербайджані зараз роблять ставку на своїх. А їх високого рівня небагато, бо в клубах провідні ролі грають іноземці. У грі проти нас Азербайджан повністю закрився, і це дало результат.

– Багато хто критикує тренера нашої збірної через підбір складу.

– Кожен має право на свою думку, але вона, як і моя, суб’єктивна. Сергію Реброву радять, як стріляти з флангів, шукають для нього двометрових нападників. Це смішно. Бо у нас зібрані футболісти зі сильних європейських команд і топових українських клубів. Вони високотехнічні, з хорошою культурою роботи з м'ячем, оцінкою ситуації. Ребров бачить гру по-своєму, враховуючи можливості найкращих наших гравців. Трапляються невдачі. Але що, звільняти Нагельсманна зі збірної Німеччини через поразку від Словаччини, чи Монтеллу з команди Туреччини після 0:6? Ні, бо в підсумку вони дають результат.

Кожен тренер ставить гру в залежності, перше, від свого бачення, друге, в залежності від гравців, які є в нього, їхніх можливостей. Довбик, наприклад, зараз у Ромі має менше ігрової практики, ніж у Жироні. Але він вміє відкриватись між лініями, він швидкий, агресивний. І Ребров ці нюанси враховує.

– Ще зарано кричати "все пропало"?

– Ми просто не добрали очки. А в жовтевому циклі, вигравши два матчі, будемо перебувати якраз на тому місці, яке дозволить продовжити боротьбу за вихід на чемпіонат світу. Як тренер, я з оптимізмом дивлюся на наші перспективи, бо через місяць почнемо з чистого аркуша, багато чого зміниться. Я розумію настрій уболівальників. Але якби забили б другий м’яч у Баку, то був би й тренер чудовий, і футболісти класні.

– Гру збірної України якось треба змінювати?

– Система гри залишиться, будуть враховані нюанси залежно від стану поля, суперників. У Баку газон був не найкращої якості. Це не дозволяло швидко доставляти м’яч в ударні зони. Хоча ми побачили хороші передачі захисників в ударні зони, після яких створювалися небезпечні моменти біля воріт господарів. Це при тому, що вони грали у п’ять центральних захисників, вся команда оборонялася.

– В’ячеславе Вікторовичу, тільки в якості поля проблема того, що наша збірна не використовувала перевагу в швидкості, їй бракувало агресії?

– Звичайно ні. Про якість поля, що воно нешвидке і м’яч скаче, команда дізналася ще на передматчевому тренуванні. Так, були проблеми в грі з короткими передачами. А хто заважав швидко бігти й активно відкриватися? Зубков і Ванат постійно тиснули, Зінченко на швидкості зробив момент для взяття воріт. Ніхто ж не заважав Забарному, Матвієнку, Судакову, Зінченку іншим, хто вміє віддати передостанній чи останній пас, користуватися цією перевагою й віддавати передачі за лінію захисту суперників.

Насичену оборону, звісно, непросто долати, проте стартова швидкість в наших гравців краща. Була неточність при передачах, коли футболісти мали вриватися з глибини в штрафний господарів. Це зупиняло атаки. Коли ж проходило, то завдяки швидкості гол забили, мали ще кілька моментів.

– Молдова і Азербайджан приблизно одного рівня. Першим Норвегія забиває 11 м’ячів, ми ж змогли відзначитися лише одного разу.

– Усе залежить від реалізації. Нам не дали пробити пенальті, а в той же час норвежці забили Молдові перший м’яч. У таких матчах, коли суперник не забиває, то в команди, яка нижча в рейтингу, виростають крила. Збірна Азербайджану повірила, що може зіграти внічию. Та ж Молдова у відборі до останнього Євро перемагала Польщу, грала внічию з Чехією. А з Норвегією потрапили під коток.

– Самовпевненість, часом, не була присутня в діях наших гравців?

– Повірте, коли приїжджаєш у збірну, такого немає. Професійний футболіст, тренер, він готується дати максимальний результат. У національній команді на тренувальний процес навіть немає часу. Футболісти готуються в клубах. А тренери збірних підбирають кандидатів під реалізацію свого бачення гри. Трапляються невдачі, але я проти радикальних рішень, коли наставникам не дають часу на створення команди.

У Серії А в цьому році тренерів змінили в одинадцяти клубах. Власники хочуть, щоб їхні команди грали в єврокубках, рубають з плеча, а у футболі має бути стабільність. А звідки вона візьметься, якщо тренера можуть звільнити в будь-який момент. Уже не кажу про Ноттінгем Форест, куди перейшов Зінченко. Там узагалі позбулися тренера, котрий вивів команду в єврокубки.

– У Поліссі подібне трапилося з Шищенком.

– Керівникам не вистачає терпіння. Зараз критикують Реброва. Але ж він вивів команду на чемпіонат Європи, коли, до речі, у фіналі кваліфікації здолали Ісландію. Підкреслю таку річ: більше за інших критикують себе за невдачі саме тренери і гравці. Бо вони були на полі й розуміють причини невдачі – знають, де не добіг, чому не реалізував, тренер аналізує, чи правильно виставив склад, провів заміни, чи вгадав з інтенсивністю тощо.

– Ви згадали про Ісландію. Вони з Францією могли й унічию зіграти, якби арбітр не скасував взяття воріт.

– Тоді нам важче б стало в боротьбі за друге місце в групі. До матчу проти них важливо, щоб футболісти підійшли без травм. Тренери проаналізують тактичні нюанси їхньої гри – ісландці достатньо агресивні, особливо в домашніх зустрічах, постійно створюють гостроту біля воріт суперників.

Треба розуміти, що ми не будемо грати в інший футбол, а будемо використовувати можливості гравців, які є. І, зауважу, з сильними суперниками наша збірна сильніше грає. Другий тайм із Францією це підтверджує. Бо сильні команди не закриваються, дають грати. В Ісландію ми поїдемо не за нічиєю, а за перемогою. Гадаю, суперник це відчує. У нас сильна збірна, в яку ми віримо. Наша команда має потенціал зіграти на чемпіонаті світу.

