"Не сказал бы, что первое полугодие было сильно положительным, могли намного лучше выступить. Не очень хотелось уходить на перерыв на втором месте. Хотели уйти на первом, как в прошлом году. Но ничего, выйдем из отпуска более мотивированными, злее и будем двигаться к своей цели — первому месту.

Луческу: Я доволен результатом Динамо в Лиге чемпионов

Лига чемпионов? Все случилось так, как должно было быть. Может, не заслужили или не показали того максимума, чтобы выиграть в каком-то из матчей. Но тренерский штаб сказал нам, что по игре мы выглядели намного лучше, чем в прошлом году, хотя соперники были не слабее", – рассказал Караваев в эфире Футбольного формата.

"Бело-синие" только один матч группового этапа Лиги чемпионов (с Бенфикой) сыграли вничью. Остальные пять поединков Динамо проиграло с общим счетом 1:11.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо