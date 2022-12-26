"На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит. Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто.

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Теперь есть Гармаш? Пока за ним ничего подобного не замечал. Вовремя приходит. Ну, может, на минуту опоздал, но так, как Марлос, такого не было", – рассказал Довбык в программе BurBuzz.

Напомним, Марлос летом простился со сборной Украины, а недавно уехал в Бразилию после завершения контракта с Шахтером.

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