"Все пришли на фотосессию, а Марлос еще спит", – Довбик вспомнил курьез с экс-игроком сборной Украины
Нападающий сборной Украины Артем Довбик "сдал" нарушителя режима в лагере "сине-желтых".
"На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит. Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто.
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Теперь есть Гармаш? Пока за ним ничего подобного не замечал. Вовремя приходит. Ну, может, на минуту опоздал, но так, как Марлос, такого не было", – рассказал Довбык в программе BurBuzz.
Напомним, Марлос летом простился со сборной Украины, а недавно уехал в Бразилию после завершения контракта с Шахтером.
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