"С Холандом все пошло не так. Он достигал всего гораздо быстрее, чем кто-либо мог представить. Холанд опережает свое развитие, собственный график. Возможно, я был слишком осторожен, когда говорил ему:" Да нет, давай перейдем в Боруссию Дортмунд, а не куда-то, не знаю куда".

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Этот парень может играть в любом клубе, куда бы он ни хотел, он уже на этом уровне. И я полностью в этом уверен, как и все уверены. И он мог сделать это еще в прошлом году. Но, возможно, тогда оставались команды, которые считали: "Ой, да он был в Зальцбурге, а сможет ли он это повторить в другом клубе?" Он опережает собственные прогнозы. Так что да, о Холанде говорят все", – приводит слова Райолы The Athletic.

К слову, в текущем сезоне Эрлинг провел 31 матч в составе Боруссии Д, записав в свой актив 33 гола и 8 ассистов.

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