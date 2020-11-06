"Накануне матча большинство экспертов в своих комментариях отдавали предпочтение Заре. Убежден, что подопечные Виктора Скрипника были в курсе этих прогнозов, однако не думаю, что это их как-то расхолодило. На этом этапе Лиги Европы слабых соперников уже не бывает и о какой-то недооценке не могло быть и речи.

Заря – АЕК – 1:4 – видео голов и обзор матча

Скорее всего, просто нынешний уровень футболистов Зари пока не позволяет им бросить вызов конкурентам по группе. Согласен, и вчера Заря не изменила своей игровой философии, старалась быстро переходить из обороны в наступление, много комбинировала, но все пошло насмарку из-за очень плохой организации игры в защите. Такой себе проходной двор. Хуже всего, что это повторяется от матча к матчу и никаких выводов не делается.

Футболисты Зари своей безалаберностью подвели не только экспертов, но и своих болельщиков. Приходится констатировать, что они несмотря на все усилия, оказались чужими на этом празднике футбола и после трех поражений кряду сохраняют лишь теоретические шансы пробиться дальше ", – сказал Шелаев в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги Европы луганчане на своем поле уступили греческому АЕКу со счетом 1:4 и занимают в турнирной таблице группы G последнюю строчку, не набрав ни одного очка.

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