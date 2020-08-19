"Все понимаю – сильно не прездную": Милевский поздравил Динамо Брест с разгромной победой в Лиге чемпионов

"С победой, Брест. С такой первой и такой необычной. Я все понимаю, сильно не праздную. Мира Беларуси", – написал Милевский на своей странице в социальной сети Instagram.

Ассисты Милевского и фейл экс-украинца Непогодова в видеообзоре перестрелки Динамо Брест – Астана – 6:3

Напомним, накануне брестское Динамо в матче первого квалификационного раунда уверенно одолело казахскую Астану со счетом 6:3 и пробилось в следующий раунд соревнований, где сыграет с победителем пары Коннас-Ки – Сараево. 35-летний украинец вышел в стартовом составе и записал в свой актив две результативные передачи: на 37-й минуте он ассистировал Павлу Седьку, а на 55-й – Абдулайе Диалло.

К слову, кроме Артема полный матч в составе белорусской команды отыграл еще один украинец Евгений Хачериди.

ЛЧ 2020/21, квалификация: Динамо Брест разгромило Астану с ассистами Милевского – все фавориты прошли дальше