"Все понимают, какие игроки собраны в сборной Англии, поэтому нужно быть готовым ко всему. Тем более не так давно была наша первая игра против них.

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Все мы помним, что они очень много делают фланговых передач, поэтому надо быть готовыми к этому.

Кто из англичан имеет самый опасный удар? Не знаю, каждый из них. Все помнят, как Сака забил, и все понимают, что есть такой нападающий как Харри Кейн. Я назвал двух, но могу сказать, что у каждого из них хороший удар, какие-то другие характеристики, потому что это футболисты топ-уровня. И поэтому надо готовиться к каждому игроку индивидуально и командной работе в целом", – сказал Трубин в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, повторная дуэль с англичанами состоится 9 сентября во Вроцлаве. Начало встречи в 19:00. Первая игра завершилась поражением "сине-желтых" со счетом 0:2.

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