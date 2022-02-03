"Провели хорошую работу. Больше тактическую, но была и физическая. Понимаем, что Де Дзерби имеет свои требования. Своеобразные немного сборы. Последние 5 лет мы имели сборы 9-12 дней, а сейчас иначе.

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Но для меня нет проблемы. Летом на Евро мы вообще 50 дней сидели, так что все нормально. Все покажут официальные матчи", – цитирует Пятова сайт "горняков".

Напомним, после 18-ти туров УПЛ Шахтер расположился на второй строчке, отставая от Динамо на два очка.

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