"Все пойдет в интернет": Поворознюк угрожает Лозанной и компроматом ради возобноновления Первой лиги

Президент Ингульца Александр Поворознюк решительно настроен доиграть розыгрыш Первой лиги сезона 2019/20.

"Мы за то, чтобы доиграть полностью чемпионат, и по спортивному принципу доказать, кто достоин. Подводных течений очень много, я не хотел бы пока об этом всем говорить.

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Второй момент, мы будем бороться до конца и пойдем в Лозанну и кругом – это факт. Однозначно мы будем бороться до конца, а потом уже люди узнают все эти подводные течения. Видеозаписи, аудиозаписи, все моменты переговорного процесса – все пойдет в интернет.

На конференцию я постараюсь поехать сам. Если не получится, то в любом случае будет присутствовать представитель. Вероятность моего присутствия – 99,9%", – приводит слова Поворознюка Футбол NEWS.

Напомним, решение о доигрывании Первой лиги до сих пор не принято. На 11 июня запланирована конференция ПФЛ с участием УАФ, на которой клубы должны принять окончательное решение по завершению сезона.

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