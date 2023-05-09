"Выиграла та команда, которая больше этого хотела. А мы не сумели показать то, что показывали в нескольких предыдущих матчах. Не играли в атакующий футбол. Не припомню какой-то наш шанс, после которого мы могли бы забить. В первом тайме был выход четверых против двоих – и это все.

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Настраивались, что будет такая игра, которую предлагает Минай: стандарты, компактный футбол, второй мяч. Большинство процентов из этого проигрывали. Все по делу. Проиграли команде, которая больше хотела победить. Выводы сделаем и будем двигаться дальше.

У нас приехало на матч семнадцать футболистов, из них двое – вратари. Травмы, карточки были, не хватало футболистов. Но для тех, кто играл из молодежи – это хорошая школа. Мы настраивались на борьбу, но в итоге ее проиграли. Это стало главным фактором", – цитирует Скрипника официальный сайт Миная.

Напомним, после 25-ти туров Ворскла с 30-ю пунктами опустилась на восьмое место турнирной таблицы УПЛ – от еврокубков полтавчан отделяет уже 8 баллов.

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