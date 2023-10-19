"Мы можем только положительно оценить свое выступление, ведь шагнули ближе к цели, набрали шесть пунктов. Сохраняем хорошие шансы на попадание на Евро-2024. В ноябре будем готовиться к важнейшему матчу в году. Очень надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели.

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Неприятно, когда выпадают важные игроки – нам не могли помочь Цыганков и Ярмоленко. Все переживали, сможем ли мы закрыть эти "дыры". Слава Богу, что заменившие их ребята хорошо отработали. Виктор уже вернулся к тренировкам, а Андрею сделали операцию, поэтому он требует больше времени для восстановления. Он — капитан и лидер команды, его присутствие в раздевалке очень важно, поэтому ждем его возвращения.

Каждый матч отбора важен, но поединки с сильными соперниками придают силы, энергию и удовольствие. Поэтому могла бы выделить в этом квалификационном турнире встречу с Англией, когда мы сыграли вничью", – цитирует Степаненко пресс-служба УАФ.

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