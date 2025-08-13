В конце июля Бенфика встречалась с Фенербахче в рамках Кубка Эйсебио и победила со счетом 3:2 – Анатолий Трубин лишил Жозе Моуринью трофея. На сей раз противостояние будет двухматчевым.

Трубин лишил Моуринью трофея – украинец отметился благородным жестом (ВИДЕО)

Все пары плей-офф Лиги чемпионов:

Базель – Копенгаген

Рейнджерс – Брюгге

Селтик – Кайрат

Фенербахче – Бенфика

Ференцварош – Карабах

Црвена Звезда – Пафос

Буде-Глимт – Штурм

Первые матчи состоятся 19 и 20 августа, Ответные матчи – ориентировочно 26 числа.

Динамо вылетело из Лиги чемпионов, проиграв второй матч с Пафосом – киевляне продолжат в квалификации ЛЕ