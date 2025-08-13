Известны все пары плей-офф Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет против Моуринью
По итогам третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов стали известны все пары плей-офф турнира.
В конце июля Бенфика встречалась с Фенербахче в рамках Кубка Эйсебио и победила со счетом 3:2 – Анатолий Трубин лишил Жозе Моуринью трофея. На сей раз противостояние будет двухматчевым.
Все пары плей-офф Лиги чемпионов:
Базель – Копенгаген
Рейнджерс – Брюгге
Селтик – Кайрат
Фенербахче – Бенфика
Ференцварош – Карабах
Црвена Звезда – Пафос
Буде-Глимт – Штурм
Первые матчи состоятся 19 и 20 августа, Ответные матчи – ориентировочно 26 числа.
