"Я знал, что ситуация была сложной, что у Ла Лиги была возможность сохранить Месси в клубе. Но, конечно, я был удивлен, узнав новость о том, что Лео больше не будет играть за нашу команду. И я понимал, что все осложнилось из-за финансовой ситуации в клубе.

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Это было особенно трудно потому, что мы говорим не просто о каком-то обычном футболисте, мы говорим о Лионеле Месси. Это лучший футболист мира на протяжении многих лет, и мы все расстроились из-за его ухода.

Но что поделаешь, надо быстро переключаться. Нельзя быть расстроенными, когда впереди новый сезон", – цитирует Кумана ESPN.

По официальному заявлению "блаугранас", Месси договорился с Барсой относительно нового контракта, но из-за финансового фэйр-плей Ла Лиги подписание соглашения было невозможным.

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