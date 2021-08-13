"Все осложнилось из-за финансовой ситуации в Барселоне", – Куман уверен, что Ла Лига имела шанс сохранить Месси
Наставник Барселоны Рональд Куман попытался объяснить свою точку зрения относительно ухода Лионеля Месси из каталонского лагеря.
"Я знал, что ситуация была сложной, что у Ла Лиги была возможность сохранить Месси в клубе. Но, конечно, я был удивлен, узнав новость о том, что Лео больше не будет играть за нашу команду. И я понимал, что все осложнилось из-за финансовой ситуации в клубе.
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Это было особенно трудно потому, что мы говорим не просто о каком-то обычном футболисте, мы говорим о Лионеле Месси. Это лучший футболист мира на протяжении многих лет, и мы все расстроились из-за его ухода.
Но что поделаешь, надо быстро переключаться. Нельзя быть расстроенными, когда впереди новый сезон", – цитирует Кумана ESPN.
По официальному заявлению "блаугранас", Месси договорился с Барсой относительно нового контракта, но из-за финансового фэйр-плей Ла Лиги подписание соглашения было невозможным.
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