"Все складывается против нас, даже само время начала матча назначено так, чтобы мы провалились. Мы были в Турции, провели уже много матчей в этом сезоне, вернулись в четверг утром и играли в субботу в обед. Это кошмар.

Шоу имени Бруну и дебютный гол Кавани в видеообзоре матча Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:3

Эти ребята достойны лучшего. Люк Шоу получил из-за этого травму. У него проблемы с подколенным сухожилием, из-за которых он может пропустить много времени. У Рашфорда тоже сложности.

Все организовано так, чтобы мы провалились. Кто за это в ответе? С нас хватит. В нынешнем сезоне в такие времена в разгар эпидемии все это вытягивает физические и моральные силы. Дайте нам сыграть в воскресенье, ведь потом будет перерыв на матчи сборных. Это смешно. Футболисты сыграли великолепно. Кавани становится все лучше и лучше", – приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Эвертон (3:1) благодаря дублю и ассисту Бруну Фернандеша. В составе "ирисок" единственный гол забил экс-игрок Шахтера Бернард.

Манчестер Юнайтед одолел Эвертон – дебютный гол Кавани и феерия Бруну Фернандеша затмили Бернарда