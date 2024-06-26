"Игра с Бельгией очень важна, понимаем, что даже ничьей для нас может быть недостаточно, потому сейчас такое турнирное положение, что ты можешь быть либо первым, либо последним. Мы можем проиграть и выйти, а можем сыграть вничью и не выйти, поэтому все очень запутанно. Самое главное, что сейчас все зависит только от нас, и мы, надеюсь, покажем свой максимум.

"Это 3-4 футболиста, через которых строится вся игра Бельгии": Судаков выделил сильнейших в составе соперника

Первые минуты против Словакии были очень тяжелыми, поэтому с первых минут нужно доминировать над Бельгией. Понимаем, что это будет очень сложно против такой звездной сборной, но все в наших руках, ногах и прежде всего в голове", – сказал Судаков в интервью пресс-службе УАФ.

Напомним, матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украина – Бельгия: анонс матча Евро-2024