"Заседание КДК УАФ сегодня состоялось, я на нем тоже присутствовал и выступил со своим мнением. Были заслушаны все мнения, КДК их принял во внимание и ушел на паузу, чтобы позже принять окончательное решение по этому вопросу.

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Безусловно, это были эмоции, за которые я извинился. Жалею, что они выплеснулись наружу, и я дал повод для такого скандала. Но сама суть проблемы от этого тоже не меняется, от того, что происходит в судейском корпусе. Как говорят, слепому видно, а глухой слышит. Считаю, что все сводится исключительно к личной мести Баранки в адрес футбольного клуба Олимпик и меня лично. Считаю, что он заангажирован в этом деле.

Мы привели КДК свои аргументы, примеры из истории чемпионатов мира, когда были эмоциональные выпады в адрес судей, но речи о дисквалификации не было. Все обвинения, по сути, высосаны из пальца. Были собраны все мои высказывания за четыре прошедших года и ими меня обвиняют", – поделился Гельзин в комментарии meta-ratings.

Напомним, Гельзин на камеру нецензурно прошелся по рефери матча Олимпик – Шахтер (0:1), а также затронул руководство судейского корпуса УАФ.

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