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Тайсон оценил свое состояние после жуткой травмы

22:24 58 Читати українською
Тайсон оценил свое состояние после жуткой травмы
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон прокомментировал свое повреждение в матче против Зари (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Со мной все хорошо. Большое спасибо", – ответил Тайсон на вопрос о своем самочувствии в видео, которое выложил в своем Instagram донецкий Шахтер.

Шахтер – Заря: Тайсон получил жуткую травму и покинул поле на носилках

Отметим, что Тайсон получил травму в матче против Зари, получив ногой по голове от партнера по команде Исмаили. В итоге, бразильца забирали с поля врачи на носилках.

Добавим, что Шахтер, несмотря на травму своего лидера, вырвал победу в Заре в сверхрезультативном матче (4:3).

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Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Видеоновости Шахтер - Заря
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