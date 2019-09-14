Тайсон оценил свое состояние после жуткой травмы

Полузащитник Шахтера Тайсон прокомментировал свое повреждение в матче против Зари (4:3).

"Со мной все хорошо. Большое спасибо", – ответил Тайсон на вопрос о своем самочувствии в видео, которое выложил в своем Instagram донецкий Шахтер.

Шахтер – Заря: Тайсон получил жуткую травму и покинул поле на носилках

Отметим, что Тайсон получил травму в матче против Зари, получив ногой по голове от партнера по команде Исмаили. В итоге, бразильца забирали с поля врачи на носилках.

Добавим, что Шахтер, несмотря на травму своего лидера, вырвал победу в Заре в сверхрезультативном матче (4:3).

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