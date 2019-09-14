Тайсон оценил свое состояние после жуткой травмы

Англия — 21:22 523
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Норвич сенсационно победил Манчестер Сити – первое поражение Зинченко, неудачная репетиция "горожан" перед Шахтером
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Норвич – Манчестер Сити: Зинченко вышел в старте – онлайн трансляция матчаАнглия — 19:22 2015
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Карпаты в волевом стиле обыграли Ворсклу в дебютном матче СанжараУкраина — 18:57 335
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Шахтер дожал Зарю в безумном матче УПЛ – Коноплянка отдал победный ассист, 7 голов, травма ТайсонаУкраина — 18:54 2380
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Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛУкраина — 16:55 4643