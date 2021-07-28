"Было очень важно начать сезон с победы и 3 очков. Команда интенсивно работала во время предсезонной подготовки.

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Счастливы, что победили. Могли и должны были забивать больше голов, но для первого матча – неплохо.

Касательно воплощения идей Де Дзерби на поле, то мы работаем над этим. Все не так просто – система отличается, на адаптацию нужно время. Стремимся внедрить и овладеть ею. Думаю, в будущем вы увидите еще лучшую версию Шахтера", – сказал Соломон в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Роберто Де Дзерби возглавил донецкий клуб в летнее межсезонье. В своем первом официальном матче сезона "горняки" не без проблем переиграли Ингулец 2:1.

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