"Нужно делать все поэтапно. Сейчас мы находимся на стадии предсезонной подготовки. Следующий этап – это матч с киевским Динамо в квалификации Лиге чемпионов. И поэтому нам нужно выжать максимум из предсезонной работы.

Фенербахче – Динамо: известны дата и время начала ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Все наше внимание будет сосредоточено на этой игре. Фенербахче хочет быть в Лиге чемпионов, и это очень важно для команды, игроков и болельщиков. Думаю, мы сможем этого добиться, если будем работать вместе.

Каждый игрок хочет быть в Лиге чемпионов. Это отличная мотивация и для клуба, и для игроков, и для болельщиков. Фенербахче нужно снова вернуться в Лигу чемпионов. Наши фанаты должны снова стать счастливыми. Мы работаем для этого сейчас. Сезон будет длинным, поэтому нужно думать о ближайших матчах", – цитирует Бруму официальный сайт Фенербахче.

Напомним, первый поединок между украинской и турецкой командой состоится 20 июля в польском Лодзе. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

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