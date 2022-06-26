"Все наше внимание сосредоточено на матче с Динамо": форвард Фенербахче видит свою команду в Лиге чемпионов
Португальский нападающий "желтых канареек" Брума рассказал о подготовке к противостоянию с "бело-синими" в квалификации Лиги чемпионов.
"Нужно делать все поэтапно. Сейчас мы находимся на стадии предсезонной подготовки. Следующий этап – это матч с киевским Динамо в квалификации Лиге чемпионов. И поэтому нам нужно выжать максимум из предсезонной работы.
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Все наше внимание будет сосредоточено на этой игре. Фенербахче хочет быть в Лиге чемпионов, и это очень важно для команды, игроков и болельщиков. Думаю, мы сможем этого добиться, если будем работать вместе.
Каждый игрок хочет быть в Лиге чемпионов. Это отличная мотивация и для клуба, и для игроков, и для болельщиков. Фенербахче нужно снова вернуться в Лигу чемпионов. Наши фанаты должны снова стать счастливыми. Мы работаем для этого сейчас. Сезон будет длинным, поэтому нужно думать о ближайших матчах", – цитирует Бруму официальный сайт Фенербахче.
Напомним, первый поединок между украинской и турецкой командой состоится 20 июля в польском Лодзе. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.