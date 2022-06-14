"Сегодня будет сложный день для сборной Украины. Не столько в футбольном плане, сколько в психологическом. Все уже наелись футболом. Команда в этом цикле проиграла только один матч, но очень важный.

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От британских команд мы увидели больше вертикального футбола. Армения понравилась в плане организации обороны. Мы владели мячом большую часть игрового времени, но в первом тайме скорость передач была недостаточной. Во второй половине игры ребята прибавили в этом компоненте и добились результата.

Думаю, что сегодня в воротах будет играть Лунин, а не Ризнык. Матч имеет большую ответственность, так как Украине нужно выходить в Лигу А.

Сборная Украины сильнее Ирландии на всех позициях. Помешать нашей команде сегодня может только недооценка. У Александра Петракова и его тренерского штаба достаточно опыта, чтобы настроить команду нужным образом", – сказал Главко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок состоится уже сегодня, 14 июня, на стадионе ЛКС в польской Лодзи. Встреча стартует в 21:45.

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