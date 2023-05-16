Нападающий Брюгге Ноа Ланг опубликовал в своих социальных сетях фотографию с новорождённым сыном и получил не только гнусные оскорбления в свой адрес, но и угрозы расправы.

Экс-игрок Брюгге погиб в результате несчастного случая – он доходил до полуфинала еврокубка

Одно из сообщений гласило: "Все надеются, что эта скотина умрёт". Именно его Ланг решил публично продемонстрировать в качестве примера. Одноклубник Романа Яремчука ответил на это и на другие подобные сообщения: "Если вы меня ненавидите – это не проблема. Но некоторые из вас, интернет-героев, зашли слишком далеко", – цитирует Ланга Sporza.

Этот случай стал вторым подобным за неделю. Ранее капитан Антверпена Тоби Алдервейрелд поделился сообщением с угрозами. Анонимы написали ему: "Твоя дочь пропадёт на этой неделе" и "Твоя семья умрёт".