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"Все на уровне слухов": Кравец – о скором возобновлении чемпионата Испании

15:58 12 Читати українською
"Все на уровне слухов": Кравец – о скором возобновлении чемпионата Испании
Василий Кравец / El Desmarque

Защитник испанского Луго Василий Кравец рассказал о тренировочном режиме в условиях самоизоляции из-за коронавируса.

"Тренируюсь только дома. Нам прислали программу тренировок, и мы придерживаемся графика.

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Все закрыто, поэтому пробежка – не вариант. Никто никаких дат не называет. Что касается Луго, то пока только ходят слухи, что мы вот-вот начнем тренироваться на базе.

Стараюсь не унывать. Вот играю в команде с Зинченко и Зубковым в Counter-Strike. Наши результаты достаточно приличные. Не вижу смысла отчаиваться. Верю, что вскоре эпидемия отступит и мы все вернемся к нормальной жизни. Насколько мне известно, в той же Испании есть предпосылки к лучшему", – цитирует украинца Команда1.

К слову, Испания – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. На 24 апреля там зафиксировано более 213 тысяч инфицированных, 22157 случаев – летальные.

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Испания Украинцы за рубежом коронавирус Луго Луго Василий Кравец Василий Кравец
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