Полузащитник "бело-синих" Денис Антюх поделился эмоциями от возвращения в Киев и ожиданием от противостояния с Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов.

"Когда начался сбор национальной команды, мы с женой и ребенком вернулись в Украину. Были все это время вместе с родителями в Ахтырке. С ними все хорошо. Но ситуация тяжелая – каждый день обстреливают приграничные территории. Город полностью разрушен после бомбардировок. В то время, что мы там были, было более-менее спокойно.

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Родители не хотят куда-то переезжать. Люди их возраста вообще никуда не хотят уезжать из своих домов. Они говорят, что это их дом, поэтому почему они должны куда-то ехать.

Относительно планов команды на ближайшие дни... Сегодня вечером тренировка. Завтра медосмотр у второй группы и будет уже две тренировки. Пока будем готовиться в Киеве, а затем тренерский штаб должен объявить, что и как.

Фенербахче очень хорошая команда. Помню, как мы с ними играли товарищеский матч прошлым летом. У Турции сильный чемпионат, все команды хорошего уровня.

Сейчас все мысли о войне, о судьбе страны. Трудно переключаться. Мы делаем то, что умеем – играем в футбол, помогаем армии", – цитирует Антюха официальный сайт Динамо.

Напомним, во время подготовки к матчам 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче, который состоится 19 июля, киевляне проведут несколько спаррингов. В настоящее время известны 2 соперника: 26 июня "бело-синие" сыграют со швейцарским Ивердон-Спорт, а через три дня – с Лозанной Спорт.

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