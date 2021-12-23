"Зимние трансферы? Конечно планируем, но пока разглашать не будем. Узнаете, когда все будет ясно.

Тайсон вернется в Металлист – бразилец будто бы подтвердил сенсационный трансфер

Возвращение Тайсона? Думаю, здесь все будет зависеть от Тайсона. Все возможно. Но конкретики пока никакой нет", – ответил Кучер в комментарии Футбол News.

Напомним, Тайсон в 2010 году перебрался из Бразилии в Металлист. Через три года он стал игроком донецкого Шахтера, где выступал до весны 2021 года. Сейчас 33-летний футболист играет за Интернасьонал, его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу