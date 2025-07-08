Вингер Милана Рафаэль Леау опубликовал прощальное послание в адрес защитника и одноклубника Тео Эрнандеса, который в ближайшее время завершит переход в саудовский Аль-Хиляль.

“Мой брат, товарищ по множеству битв. Вместе мы пережили хорошие и плохие моменты, но мне было приятно делить с тобой поле. Желаю тебе успеха в новом разделе карьеры. Буду скучать, ведь ты для меня важен. Все могло сложиться иначе, но жизнь полна испытаний. Я продолжу тебя поддерживать”, – написал Леау в соцсетях.

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Трансфер Тео в Аль-Хиляль уже согласован. Саудовский клуб заплатит Милану около 25 млн евро, и теперь Массимилиано Аллегри придется искать французу замену. Одним из кандидатов на роль левого защитника "россонери" сватают Александра Зинченко из Арсенала.

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