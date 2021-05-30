"Всегда приятно приезжать в сборную и встречаться с парнями. Здесь очень хорошая атмосфера. Пару дней отдохнули и сейчас снова включаемся в работу. Все хорошо, и настроение, и эмоции положительные.

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Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020. Все работают на тренировках с полной отдачей и мечтают попасть в заветную 26-ку. Мы прилагаем максимальные усилия, а уже тренерский штаб будет определяться, кто поедет на первенство Европы.

Вчера были тактические занятия, мы отрабатывали как выход из обороны, так и переход от атаки в оборону. Наконец наигрывали некоторые комбинации. Готовимся понемногу, и я уверен, что мы подойдем к Евро-2020 в лучших кондициях", – цитирует Соболя официальный сайт УАФ.

Напомним, перед стартом на Евро-2020 "сине-желтых" ждет еще два товарищеских матча: 3 июня сборная Украины в Днепре сыграет против команды Северной Ирландии, а 7 июня – в Харькове со сборной Кипра.

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