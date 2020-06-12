Все матчи Лиги чемпионов примет один город, – Bild

УЕФА готовится отдать одному европейскому городу право на проведение не только "финала восьми" Лиги чемпионов, но и всех поединков турнира, начиная с несыгранных ответных матчей 1/8 финала.

Лиссабон примет остальные поединки ЛЧ сезона 2019/20, утверждает Bild.

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Это означает, что именно в португальской столице сыграют и 4 ответные матчи 1/8 финала главного еврокубка. Речь идет о поединках Манчестер Сити – Реал, Ювентус – Лион, Бавария – Челси и Барселона – Наполи. Матчи этой стадии запланированы на 8-9 августа.

К слову, выход в четвертьфинал Лиги чемпионов уже оформили Аталанта, РБ Лейпциг, мадридский Атлетико и Пари Сен-Жермен. Начиная с 1/4 финала, ЛЧ пройдет в формате мини-турнира из одного матча. Все поединки примут два лиссабонских стадиона – Жозе Альваладе и Да Луж.

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