"Все команды участвуют в борьбе за титул чемпиона. Те, кто сейчас немного позади, могут догнать. Еще рано говорить о фаворитах. Манчестер Юнайтед? Спросите меня, когда до конца сезона останется 9 туров.

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Какого бы тренера Манчестер Юнайтед не имел, это всегда был тяжелый соперник. Качество команды, их стадион, характер, импульс. Они обладают способностью быть на высоте. Всплеск - и они забивают гол. У меня нет сомнений относительно их качества. Всегда было так, всегда будет.

Я хочу посмотреть на наш менталитет в воскресенье на Олд Траффорд. Мы много выигрывали. Вопрос не в том, выиграем ли мы, а в том – что произойдет дальше. Я хочу, чтобы моя команда доказала, что имеет правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх.

Между нами правильное соперничество есть уважение со стороны обоих клубов. Это мой восьмой сезон в роли тренера Манчестер Сити, и за это время не было больших проблем и скандалов. Мы и выигрывали у МЮ, и проигрывали им. Конечно, особенным был финал Кубка Англии – они хотели помешать сделать требл. Конечно, нам было важно приехать в Стамбул (на финал Лиги чемпионов), чтобы иметь возможность сделать то, что мы сделали (выиграли требл и повторили достижение Манчестер Юнайтед в сезоне-1998/99)", – цитирует наставника "горожан" BBC.

Напомним, что манчестерское дерби запланировано на воскресенье, 29 октября. Начало матча в 17:30 по киевскому времени. Сейчас Манчестер Сити находится на второй строчке с 21 баллом, Манчестер Юнайтед отстает на шесть очков.

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