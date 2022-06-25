"Утверждать, что сезон начнется можно на сто процентов. Но это на данный момент. Что касается формата турнира, то есть рабочий проект, который необходимо утвердить сначала на общем собрании клубов, а затем на Исполкоме УАФ. Рассматривается проведение турнира с участием 16 команд в два круга. Единственное, что нужно учесть, это территориальный принцип – у некоторых команд может быть много переездов, что сейчас сложно.

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Мы ждем утверждения соответствующих органов – в каких регионах страны в условиях военного времени можно будет играть и, соответственно, базироваться. Когда его получим, тогда состоится жеребьевка календаря.

Список городов – также на уровне обсуждения. В Киевской области будет задействован стадион Колоса. Что касается стадиона Александрии... Точных заявлений по городам мы пока делать не можем. Не хочется делать преждевременных выводов. Сейчас ведется работа по согласованию проектов соответствующих документов, где будут учтены все моменты.

Вопрос по Польше тот же, что и по украинским городам. Дождемся решения наших властей. Однако, следует заметить, что у нас уже есть опыт проведения матчей молодежного Чемпионата на польских стадионах. В каких городах Польши играть – это выберут сами клубы, если будет положительное решение по этому вопросу.

Протокол безопасности проведения соревнований уже отработан – проходит консультации в соответствующих структурах. Будут учтены все действия во время проведения матча – куда идти во время воздушной тревоги, сколько ожидать в укрытии. Если, к примеру, пауза в игре продлится до 30 минут – это одно, а свыше – уже другой порядок действий. Тогда будет определяться, доигрывать матч или переносить его на другую дату. Необходимо, чтобы на всех стадионах были бомбоубежища – этот момент согласуется с местными военными администрациями.

Дата старта сезона согласована всеми клубами на рабочей группе дата – 20 августа. На нее и ориентируемся. В настоящее время все клубы подтверждают свое участие в новом чемпионате Украины и гарантируют, что смогут завершить сезон. Как только мы получим согласованные с госорганами нормативные документы, сразу назначим дату собрания. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Мы постоянно на связи и стараемся ускорить процесс", – сказал Дикий в комментарии FootBoom.

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