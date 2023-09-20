"Я не очень уверен, хотя, конечно, надо вспомнить действующего чемпиона Манчестер Сити. Также есть мадридский Реал с его фантастической историей, и я думаю, что Бавария также входит в число фаворитов.

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Конечно, Лига чемпионов – это очень сложный турнир с невероятными матчами против великолепных команд, и никогда не знаешь, что может произойти. Наша цель – контролировать то, что мы можем контролировать, и показать наши лучшие стороны.

Уровень Манчестер Сити? Мы знаем, что у них есть хорошие игроки и несколько лет они демонстрируют стабильность с Гвардиолой. Мы, Бавария, фокусируемся на том, что можем контролировать, а не на наших соперниках. Если мы встретимся с Манчестер Сити, мы будем готовы к этому. Но все большие клубы стремятся к победе, и Бавария будет сосредоточена на этом. Они подписали меня ради этого", – сказал нападающий в интервью Marca.

Напомним, что Харри Кейн со своей командой стартует в Лиге чемпионов против Манчестер Юнайтед в среду, 20 сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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