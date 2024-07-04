Руководству Саудовской Аравии не понравилось отсутствие конкуренции в чемпионате страны, несмотря на подписание контрактов с такими игроками, как Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Все футбольные клубы Саудовской профессиональной лиги будут приватизированы, сообщило министерство спорта страны. После продажи четырех крупнейших клубов в прошлом году шесть будут выставлены на продажу в августе, а еще восемь – позже. Всего в Профессиональной лиге Саудовской Аравии 18 клубов. Четыре из них – Аль-Хиляль, Аль-Наср, Аль-Ахли и Аль-Иттихад – были приобретены Государственным инвестиционным фондом (PIF), суверенным фондом благосостояния королевства, в 2023 году.

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Это вливание капитала позволило им привлечь топ-игроков, таких как Криштиану Роналду, Карим Бензема и Неймар. Прошлым летом саудовские клубы, включая четыре клуба, принадлежащие PIF, потратили на трансферы 957 миллионов долларов (около 886 миллионов евро), уступив по этому показателю конкуренцию только английской Премьер-лиге. Однако это привело к несбалансированному сезону, отмеченному мировым рекордом Аль-Хиляля – клуб Неймара добыл 34 победы подряд.

По мнению министерства, приватизация клубов является частью усилий по "ускорению трансформации спортивного сектора". Крупнейший в мире экспортер сырой нефти стремится снизить свою зависимость от нефти и улучшить свой имидж.

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