Журналисты Игорь Цыганык и Виктор Вацко высказались относительно вероятного назначения Висенте Гомеса и. о. главного тренера сборной Украины на место Александра Петракова, пока Сергей Ребров дорабатывает контракт с Аль-Айном.

"Насколько мне известно, все это только фантазии. Никаких предпосылок, никаких оснований эта история не имеет, чтобы считать ее правдивой даже гипотетически", – заявил Вацко .

Сборная Украины может получить первого тренера-иностранца в истории – знакомый "Динамо", который "подстрахует" Реброва

"Неправда. Нет никаких обсуждений и разговоров о Гомесе, насколько я знаю. Хочу сказать: нет никаких переговоров с ни одним кандидатом на 3 октября. У нас есть главный тренер и он поедет на жеребьевку отбора Евро-2024", – добавил Цыганык .

Напомним, Висенте Гомес работает помощником Сергея Реброва в Аль-Айне. Наставником главной футбольной команды страны является Александр Петраков, контракт которого действует до 31 декабря этого года.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти