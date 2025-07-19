– Давайте вернемся к январю 2002 года, когда вы после паузы в работе в Бешикташе возглавили Шахтер. Что вы знали об украинском футболе до того, как приняли предложение Рината Ахметова?

– Я мало знал об украинском футболе и, в частности, не знал ни одного игрока напрямую. К тому времени Динамо успешно выступало в Лиге чемпионов, Шахтер также встречался в еврокубках с итальянскими клубами. Конечно, все уже знали Андрея Шевченко. Однако для меня Шахтер и Украина были чем-то совершенно новым.

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– Вспомните, пожалуйста, кто из Шахтера вел с вами переговоры? Насколько вас заинтересовало это предложение?

– Я общался только с президентом клуба Ринатом Ахметовым. Признаюсь вам, я никогда не думал, что приму предложение из Украины. Сперва я был скептически настроенным. Но все изменила одна поездка.

– Куда именно?

– Я приехал в Донецк, посетил стадион, штаб-квартиру клуба, спортивный комплекс и начал серьезно об этом задумываться. Честно говоря, именно личное знакомство с городом, стадионом, руководством клуба стало решающим.

Когда я встретился с президентом, между нами сразу возникла взаимная симпатия. Меня поразили его решительность, страсть и любовь к Шахтеру. На самом деле переговоры не были длительными. Я уже для себя решил, что приму любое предложение Шахтера, независимо от финансовых или технических деталей.

– Ваш первый взгляд на Шахтер: кто вас поразил своим мастерством? Был ли кто-то, в кого вы изначально не верили, но он смог вас удивить?

– Это не про меня – чтобы я в кого-то не верил или что-то подобное. Я всегда внимательно наблюдаю за командой и делаю выводы из постоянной работы. И Шахтер не был исключением. С каждым днем я лучше узнавал своих игроков, и каждый из них имел шанс стать частью команды.

– Были ли игроки, которых вы хотели пригласить в Шахтер? Возможно, бывшие ваши подопечные из Пармы, Боруссии или сборной Италии?

– Нет, я решил работать без таких новичков, потому что хотел максимально раскрыть потенциал именно украинских игроков.

– Увидев впервые Донецк, не пожалели, что возглавили клуб? Ведь это промышленный город с тяжелым воздухом и терриконами.

– О городе судят не только по внешней красоте, но и по людям, которые там живут. Донецк и Украина всегда останутся в моем сердце, - сказал Скала для Украинского футбола.

Напомним, Итальянец возглавлял Шахтер в сезоне 2001/02 и завоевал с "горняками" золото чемпионата и Кубок Украины.

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