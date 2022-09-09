"Все игроки старались, но мало что получалось": тренер СК Днепр-1 попытался объяснить очередную неудачу в еврокубках
Ассистент Александра Кучера Валерий Городов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал неудачный старт в Лиге конференций. Украинская команда проиграла АЗ Алкмаар (0:1).
– Я уже говорил, что наши соперники – это очень квалифицированная команда. Их индивидуальное мастерство – на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что-нибудь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако не было подборов. Это повлияло на результат.
СК Днепр-1 – АЗ – 0:1 – видео гола и обзор матча
– Прокомментируйте игру Артема Довбика?
– Артем очень старался. Ему нужно было много мячей сохранить для команды, но мало что получалось. Все игроки старались. Для СК Днепр-1 это первая игра в групповом раунде Лиги конференций. Нам нужно будет сделать анализ матча и двигаться дальше.
– Уже известно, насколько серьезная травма у Сватка?
– Нет, это будет известно завтра, – цитирует Городова официальный сайт клуба.
Это поражение от АЗ стало для днепрян уже третьим в еврокубках. Подопечные Александра Кучера пока не набрали для Украины ни одного очка.