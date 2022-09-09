– Я уже говорил, что наши соперники – это очень квалифицированная команда. Их индивидуальное мастерство – на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде ​​недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что-нибудь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако не было подборов. Это повлияло на результат.

СК Днепр-1 – АЗ – 0:1 – видео гола и обзор матча

– Прокомментируйте игру Артема Довбика?

– Артем очень старался. Ему нужно было много мячей сохранить для команды, но мало что получалось. Все игроки старались. Для СК Днепр-1 это первая игра в групповом раунде Лиги конференций. Нам нужно будет сделать анализ матча и двигаться дальше.

– Уже известно, насколько серьезная травма у Сватка?

– Нет, это будет известно завтра, – цитирует Городова официальный сайт клуба.

Это поражение от АЗ стало для днепрян уже третьим в еврокубках. Подопечные Александра Кучера пока не набрали для Украины ни одного очка.

СК Днепр-1 проиграл АЗ в дебютном матче в Лиге конференций