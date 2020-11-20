"Дважды в одну реку не войдешь. Чуть не опроверг своим тестом известное крылатое выражение. Ситуация странная. Чувствовал себя в течение всех сборов хорошо. Симптомов не было, только полностью восстановился после самоизоляции.

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Несмотря на неблагоприятные для нас тесты, все ребята в команде и тренерский штаб был ЗА проведение игры. Иногда внешние обстоятельства сильнее нас. P.S. Вчера вечером наобнимався с семьей, а утром уже был на тренировке. Впереди решающий финальный отрезок матчей в 2020 году", – написал Кривцов в Instagram.

Напомним, что матч Лиги наций Швейцария – Украина был отменен из-за решения швейцарских властей поместить "сине-желтых" на карантин из-за положительных тестов у трех игроков команды. Зато делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты, швейцарцы отказались.

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