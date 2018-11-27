Все игроки Арсенала-Киев прошли проверку детектором лжи, а Грозный отказался, – Бурбас

Лига чемпионов — 22:27 2
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Хоффенхайм – Шахтер: бразильская шокотерапия – 3 гола за первые 17 минут в матче Лиги чемпионов
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Хоффенхайм – Шахтер – видео головЛига чемпионов — 22:23 203
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Лион – Манчестер Сіті: Зинченко начнет матч с первых минутЛига чемпионов — 21:07 119
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"Лише перемоги мені мало". Паулу Фонсека – про бразильців, філософію "хорошого футболу" і позиції, які підсилить ШахтарЛига чемпионов — 19:43 300
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"Росія – наш ворог, багатий агресивними ідіотами". Маркевич і Ко – про атаку в Азовському морі і воєнний станОвертайм — 17:33 995
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