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Все игроки Арсенала-Киев прошли проверку детектором лжи, а Грозный отказался, – Бурбас

20:40 110 Читати українською
Все игроки Арсенала-Киев прошли проверку детектором лжи, а Грозный отказался, – Бурбас
Вячеслав Грозный / фото: ФК Шахтер

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщил, что главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный отказался проходить вместе с командой детектор лжи.

"Проверку детектором лжи в течение двух дней прошли все игроки Арсенала. А вот Вячеслав Грозный отказался.

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Вчера – потому что спал лишь 2 часа и, мол, не готов. А сегодня – потому что заболел. Поэтому и не вышел на тренировку. Здоровья Викторович! Вы нужны как нашему футболу, так и следствию", – написал Бурбас на своей странице в Твиттере.

Ранее сообщалось, что руководство Арсенала-Киев решило устроить проверку на детекторе лжи после матча 16-го тура УПЛ против Черноморца.

Украина16 тур

Черноморец - Арсенал-Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Черноморец
Матч окончен
2 : 1
Арсенал-Киев
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Теги
Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Арсенал-Киев Арсенал-Киев Игорь Бурбас Черноморец - Арсенал-Киев
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