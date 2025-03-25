Поводом послужило вручение XIV Национальной премии имени Энцо Беарзота – награды, организованной спортивным союзом Unione Sportiva Acli под патронажем Федерации футбола Италии (FIGC). В этом году награда была присуждена Гасперини. Получив премию, наставник Аталанты прокомментировал слухи, связывающие его с Ромой в следующем сезоне.

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"Рим - необыкновенное место, здесь невероятные болельщики. Интерес Ромы – источник гордости, но мы не забегаем вперёд. Трудно предсказать будущее. Рома как национальная сборная, все хотят работать в ней. Сейчас с ней работает Раньери, он – отличный тренер", – заявил Гасперини в комментарии Rai Sport.

По итогам 29 туров Рома, в составе которой играет украинец Артём Довбик, занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А. Аталанта – третья.

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