"Все хотят. Но я четко для себя осознаю, что я не хочу ни в коем случае быть обузой для Динамо. Ни в коем случае не хочу, чтобы я просто был и занимал чье-то место. Это не для меня, и это не про меня.

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Если я уверен, что я смогу помочь клубу в той ипостаси, в которой сам себя вижу, в которой мы договоримся с президентом или спортивным директором, я с радостью присоединюсь", – сказал Сидорчук для YouTube-канала Футбол 2.0.

Напомним, Сергей Сидорчук выступал за Динамо в 2012-2023 гг. Сейчас 33-летний футболист играет за бельгийский Вестерло, в этом сезоне он провел 12 матчей за свой клуб и отдал 2 результативные передачи.

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