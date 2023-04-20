"Я могу сказать, что наши игроки полностью верят в то, что мы делаем, и мы знаем, что на кону. Мы хотим бороться за титул. Лучший способ добиться этого – делать то, что мы делаем, и играть очень хорошо, выигрывать и создавать невероятную атмосферу.

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Каждая встреча – это возможность улучшить команду, и у каждой игры есть разные подарки. Эти подарки – это то, что вы получаете, чему учитесь и как вы совершенствуетесь как команда. Завтра у нас еще один подарок и мы должны принять его так, как хотим.

Мы подойдем к матчу с большей решительностью и страстью. То, ради чего мы играем – это нечто невероятное. Клуб очень долго не боролся за первую позицию в турнирной таблице. Все еще в наших руках, и мы хотим это сделать", – цитирует клубный сайт наставника "канониров".

Арсенал сыграет против Саутгемптона 21 апреля. Пока команда Артеты занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 74 балла. Манчестер Сити отстает на четыре пункта, но у "горожан" есть игра в запасе. Отметим, что в последних двух матчах Арсенал не смог переиграть своих соперников и довольствовался только ничейными результатами.

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