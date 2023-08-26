"Конечно, я ожидал, что со сменой владельцев у Ньюкасла будет прогресс. Никто не знает точно, что именно произойдет потом, но пока они обошлись без безумных сделок. Наверное, все думали, что они будут работать на рынке в стиле Челси.

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Ньюкасл подписал шестерых фантастических игроков. Например: Исак, Ботман, Бруно Гимараес, Виллок. Очень умные сделки, шаг за шагом. А в этом году они купили Тонали и Барнса. У них есть возможность чередовать нападающих, выбирая между Исаком и Уилсоном, что впечатляет. А еще в составе остались Альмирон, Лонгстафф и Шер.

Они покупали футболистов и раньше, но мог ли бывший Ньюкасл делать то, что они осуществляют сейчас? Наверное, нет. Я с большим уважением отношусь к тому, как они работают", – цитирует наставника мерсисайдцев Liverpool Echo.

Напомним, что Ливерпуль сыграет против Ньюкасла в воскресенье, 27 августа. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

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