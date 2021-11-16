"Все делали, как единый механизм": Ротань – о победе сборной Украины U-21 над Сербией и объяснил незабитый пенальти
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал победу над сербами в рамках квалификации чемпионата Европы.
"Сборная Украины не может спокойно закрыть матч? Да, действительно, так и есть. Наверное, старая наша болезнь, что не закрываем матчи, и от этого могли сегодня пострадать. Но в общем я доволен ребятами, тем более мы сегодня на оборону играли немного необычно для нас, и я им очень благодарен, что они поняли нас за эти три дня.
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Высоко встречали, все делали, как единый механизм, и это меня очень порадовало. Что касается игры на атаку, мы в последнее время очень хорошо смотримся в атаке, имеем хорошую структуру. Я доволен ребятами, результатом и прежде всего отношением к матчу.
Нереализованный пенальти? Ничего страшного. В жизни ничего просто так нет. Где-то отнеслись к пенальти не лучшим образом, это отголоски тех пенальти. Но это жизнь, надо понимать. Они молодые ребята. Со временем поймут", – поделился Ротань в эфире телеканала Футбол.
Добавим, что молодежная сборная Украины победила Сербию (2:1) и закрепилась на втором месте в группе H, набрав 13 очков.
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