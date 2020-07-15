toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Все, что люди говорили о Манчестер Сити, было неправдой": Гвардиола в восторге от возможности сыграть в Лиге чемпионов

06:00 - Читати українською
"Все, что люди говорили о Манчестер Сити, было неправдой": Гвардиола в восторге от возможности сыграть в Лиге чемпионов
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не скрывает своей радости от выигранной апелляции на решение УЕФА дисквалифицировать клуб из еврокубков.

"Мы можем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, потому что мы все делали правильно. Я невероятно рад за решение, которое показывает – все, что люди говорили о Манчестер Сити, было неправдой. Мы защитили то, что было добыто на поле.

Ман Сити после вердикта CAS планирует подорвать трансферный рынок – Гвардиола хочет 5 новых игроков и уже имеет фаворита

Как я уже говорил много раз, если бы мы сделали что-то не так, то приняли бы решение УЕФА и CAS, ведь мы сделали что-то неправильно. Мы можем защитить себя. Мы имеем право защищать себя, когда считаем, что все наши действия были законными", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Манчестер Сити уже гарантировал себе второе место АПЛ, которое дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

"Горішки для шейха": Манчестер Сіті розгромив УЄФА в суді, а трансфер Мессі до Зінченка став реальністю

blog_ava
Малиновский шокировал Брешию роскошным голом и двумя ассистами – видео результативных действий украинца
00:20
23497
Теги
Англия Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Хосеп Гвардиола
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
59
мин
Ингулец
17:00
Прикарпатье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук