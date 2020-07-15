"Все, что люди говорили о Манчестер Сити, было неправдой": Гвардиола в восторге от возможности сыграть в Лиге чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не скрывает своей радости от выигранной апелляции на решение УЕФА дисквалифицировать клуб из еврокубков.

"Мы можем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, потому что мы все делали правильно. Я невероятно рад за решение, которое показывает – все, что люди говорили о Манчестер Сити, было неправдой. Мы защитили то, что было добыто на поле.

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Как я уже говорил много раз, если бы мы сделали что-то не так, то приняли бы решение УЕФА и CAS, ведь мы сделали что-то неправильно. Мы можем защитить себя. Мы имеем право защищать себя, когда считаем, что все наши действия были законными", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Манчестер Сити уже гарантировал себе второе место АПЛ, которое дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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