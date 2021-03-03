"Мы ожидали и понимали, что будет очень тяжелая игра, тем более, после матча с Шахтером.

Отмененный гол и побег от сенсации в видеообзоре матча Верес – Заря

Мы рады, что прошли в полуфинал, так как в Кубке всегда только один победитель, и в этот раз им оказались мы. Не хочу сказать, что выиграли малой кровью, но те, кто играет меньше, тоже представляют Зарю и хотят побеждать. Спокойной игры мы не ждали, все было на нервах, но мы рады тому, что в конечном итоге победили", – заявил Скрипник в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, что Заря одолела Верес благодаря голам Иванисени и Кочергина. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в четверг, 4 марта.

Заря вышла в полуфинал Кубка Украины благодаря волевой победе над Вересом с привкусом скандала